Студента, мечтавшеего посетить Волгоград, обчистили на 107 тысяч





Студент из Саратовской области лишился 107 тысяч рублей после того как решился на поездку в Волгоград. По информации ИА «СарИнформ», такую сумму списали со счета 21-летнего парня, решившего доехать до соседней области на попутке.

Сообщается, что поездку в Волгоград молодой человек планировал в начале августа. Для этого он в Интернете решил найти попутчиков.

– 2 августа студент одного из вузов нашел объявление, в котором женщина-водитель искала попутчиков в направлении к Волгограду.Саратовец связался с водителем, после чего перешел по ссылке, которую ему скинула автор объявления. На странице в Сети он ввел личные данные и реквизиты своей банковской карты. Затем ему прислали смс с кодами. Студент сообщил их собеседнице, а вскоре обнаружил, что у него со счета списали 107 тысяч рублей, – рассказали подробности саратовские журналисты со ссылкой на городское УМВД.

В полиции завели уголовное дело по факту совершенного мошенничества.