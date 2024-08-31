В Волжском Константиновский фестиваль завершился фаер-шоу

Видео администрации Волжского t.me
Общество 31.08.2024 20:53
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31.08.2024 20:53
Видео администрации Волжского t.me
В Волжском завершился фестиваль казачьей культуры и быта. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, одним из последних пунктов программы стало зрелищное фаер-шоу.
Традиционный Константиновский фестиваль прошел в поселке Краснооктябрьский. Гости смогли принять участие в крестном ходе, также они увидели различные казачьи забавы и выступления мастеров джигитовки, а также мэра Игоря Воронина на белом коне. Глава города вполне уверенно прошествовал верхом на глазах публики.Напомним, Константиновский фестиваль проводится по инициативе общественных казачьих объединений и администрации Волжского и при поддержке Калачевской епархии.
Видео администрации Волжского t.me
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