Общество

В Волжском Константиновский фестиваль завершился фаер-шоу

Общество 31.08.2024 20:53
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31.08.2024 20:53



 
В Волжском завершился фестиваль казачьей культуры и быта. Как сообщили V102.RU  в администрации городского округа Волгоградской области, одним из последних пунктов программы стало зрелищное фаер-шоу.  

Традиционный Константиновский фестиваль прошел в  поселке Краснооктябрьский. Гости смогли принять участие в крестном ходе, также они увидели различные казачьи забавы и выступления мастеров джигитовки, а также мэра Игоря Воронина на белом коне. Глава города вполне уверенно прошествовал верхом на глазах публики.
Напомним, Константиновский фестиваль проводится по инициативе общественных казачьих объединений и администрации Волжского и при поддержке Калачевской епархии.
Видео администрации Волжского t.me

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