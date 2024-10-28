Не показалось: разгадана тайна детской площадки–«фантома» на ул. Светлоярской





В Волгограде корреспондентам ИА «Высота 102» стало известно, откуда взялась и куда потом исчезла детская игровая площадка с ул. Светлоярской.

Как рассказали жители Красноармейского района в социальных сетях в минувшую субботу, игровой модуль к их большой радости появился утром под окнами дома №46. Однако же, удивление жителей Волгограда оказалось куда более великим, когда горки и качели исчезли вновь – после того как рабочие сделали несколько фото.





Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда жителям Красноармейского района игровой городок под окнами не привиделся. Это, сообщили в мэрии, подарок горожанам от «ЕР», преподносить который поручили муниципальным рабочим. Просто-напросто в какой-то момент все пошло не по плану.

– Детская площадка приобретена партией «Единая Россия», установка запланирована силами МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда». После того как площадку доставили на место установки вблизи дома №46 по ул. Светлоярской, специалисты МБУ определили, что для надежного крепления конструкций необходимо провести ряд подготовительных мероприятий, в том числе произвести монтаж усиленных закладных элементов. Принято решение на период выполнения подготовительных работ не оставлять незакреплённые конструкции во дворе, что может быть небезопасно для окружающих, а также привести к повреждениям самих элементов площадки, – пролили свет на таинственное исчезновение городка в администрации города.

Здесь также сообщили, что обратно площадку должны вернуть ориентировочно течении недели – после выполнения подготовительных работ.

Фото, видео: Жесть Волгограда / t.me