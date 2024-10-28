Общество

В поселке под Волгоградом у молодой телки выявили бешенство

Общество 28.10.2024 20:28
0
28.10.2024 20:28


В поселке Красный Чернышковского района объявлен карантин из-за выявленного у молодой телки вируса бешенства. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на комитет ветеринарии Волгоградской области. Корова могла заразиться смертельной инфекцией из-за контакта с диким животным.  
В населенном пункте уже проводятся мероприятия для не допущения распространения опасного вируса. Проводится дератизация и дезинфекция мест, где находилось больное животное. Также специалисты проводят вакцинацию еще не привитых от бешенства домашних питомцев и скота. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.10.2024 21:30
Общество 28.10.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 21:09
Общество 28.10.2024 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 20:00
Общество 28.10.2024 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 19:29
Общество 28.10.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 18:47
Общество 28.10.2024 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 17:36
Общество 28.10.2024 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 17:32
Общество 28.10.2024 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 15:47
Общество 28.10.2024 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.10.2024 15:16
Общество 28.10.2024 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 15:02
Общество 28.10.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 14:48
Общество 28.10.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 13:32
Общество 28.10.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 13:31
Общество 28.10.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 12:05
Общество 28.10.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2024 10:40
Общество 28.10.2024 10:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
Жители Гумрака воскресили свалку, против которой в суде билась прокуратураСмотреть фотографии
21:09
Рынок на Новороссийской: вспоминаем, каким он был и уже никогда не будетСмотреть фотографии
20:28
В поселке под Волгоградом у молодой телки выявили бешенствоСмотреть фотографии
20:00
Михаил Мурашко наградил главврача онкодиспансера из ВолгоградаСмотреть фотографии
19:49
В Волгограде сломали ворота, упавшие на голову школьникаСмотреть фотографии
19:29
Сетевые магазины и чиновники «выдавили» старейший рынок с ул. НовороссийскойСмотреть фотографии
18:47
Не показалось: разгадана тайна детской площадки–«фантома» на ул. СветлоярскойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:27
Министр Мурашко взял под контроль лечение волгоградки, пострадавшей под колесами BMWСмотреть фотографии
17:36
В Волгограде обкатывают новые трамвайные пути на ул. КраснознаменскойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:32
Из Волгограда на Эльтон 9 ноября отправится туристический поездСмотреть фотографии
16:52
Волгоградские ватерполистки добыли две победы в подмосковной РузеСмотреть фотографии
15:47
Турнир по боевому самбо в Волгограде посвятили подвигу 6-ой роты псковских десантниковСмотреть фотографии
15:26
В Волгоградской области расчистили Яму от мусораСмотреть фотографии
15:16
Волгоградцам понадобятся зонтики на длинной рабочей неделеСмотреть фотографии
15:02
Двухметровые позитивные триптихи передали военному госпиталю в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Под Волгоградом чиновнику выписали штраф за «безмолвие»Смотреть фотографии
13:32
В Волгограде на три дня перекроют улицу НовороссийскуюСмотреть фотографии
13:31
УК пообещала согреть замерзающих на ул. Северный городок волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Адвокат: дело водителя BMW Александра Пака передали в волгоградское ГСУСмотреть фотографии
12:23
Волгоградская область поднялась на 1 строчку в научном рейтингеСмотреть фотографии
12:22
ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жильяСмотреть фотографии
12:05
Бочаров рассказал, на что потратили в регионе 209 млрд рублейСмотреть фотографии
11:46
Полсотни подозрительных личностей задержали ночью в центре Волгограда силовикиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Т2 дарит терабайт интернет-трафика покупателям новых iPhoneСмотреть фотографии
10:52
Под Волгоградом осудят лже-матьСмотреть фотографии
10:40
Ученый в интервью телеканалу заявил о необходимости перевода стрелокСмотреть фотографии
10:37
«Каустик» потерпел 10-е поражение в 10 матчах СуперлигиСмотреть фотографии
10:09
Под Волгоградом Kia Rio сбила насмерть 63-летнюю женщинуСмотреть фотографии
09:57
«Пропало и единственное видео с конфликтом». Переехавший волгоградку водитель BMW остается с правами и на свободеСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом водитель «Волги» погиб в ДТП с «Нивой»Смотреть фотографии
 