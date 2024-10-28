В поселке под Волгоградом у молодой телки выявили бешенство

Общество 28.10.2024 20:28
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28.10.2024 20:28
В поселке Красный Чернышковского района объявлен карантин из-за выявленного у молодой телки вируса бешенства. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на комитет ветеринарии Волгоградской области. Корова могла заразиться смертельной инфекцией из-за контакта с диким животным.
В населенном пункте уже проводятся мероприятия для не допущения распространения опасного вируса. Проводится дератизация и дезинфекция мест, где находилось больное животное. Также специалисты проводят вакцинацию еще не привитых от бешенства домашних питомцев и скота.
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