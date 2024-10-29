Общество

В Волжском временно трамваи заменят автобусами

Общество 29.10.2024 08:31
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29.10.2024 08:31


3 и 4 ноября в связи с проведением строительно-монтажных работ ООО «Волжские тепловые сети» будет приостановлено движение некоторых трамвайных маршрутов, которые будут заменены автобусами.
Как сообщили V102.RU в МУП «Волжская автоколонна 1732», изменения движения трамваев коснутся маршрутов № 1 «ул. Логинова – АО «ТЕКСКОР», № 3 «пос. Рабочий – ул. Логинова», № 4 «ул. Карбышева – ул. Логинова» и № 4а «ул. Оломоуцкая – ул. Логинова». Движение этих трамваев будет приостановлено из-за работ на тепловых сетях по улице Пушкина в границах от улицы Свердлова до кольца ВПЗ.
Отметим, что маршруты № 1 и № 3 будут заменены временным маршрутом движения автобусов по следующей схеме:
– в прямом направлении: площадь Карбышева – улица Энгельса – кольцо ВПЗ – улица Пушкина – улица Свердлова – улица Горького – улица Логинова – площадь Строителей;
– в обратном направлении: площадь Строителей – улица Логинова – улица Горького – улица Свердлова – улица Пушкина – кольцо ВПЗ – улица Энгельса – площадь Карбышева.
Маршруты №№ 4 и 4а на участках пути следования от кольца ВПЗ в сторону улицы Логинова будут следовать в сторону поселка Рабочий.

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