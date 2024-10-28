Общество

Волгоградцам понадобятся зонтики на длинной рабочей неделе

Общество 28.10.2024 15:16
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28.10.2024 15:16


В Волгоградской области начинается череда дождей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные регионального ЦГМС, осадки ожидаются уже завтра, 29 октября. И, как минимум, они продлятся до последнего дня октября. В областном центре дожди будут идти днем. Так что волгоградцам, которым предстоит отработать шестидневную неделю, не стоит забывать зонтики дома. 
Синоптики прогнозируют до +12 градусов до 31 октября, а в областном центре будет на 1 градус меньше. Ночные заморозки в некоторых районах сохранятся, но не превысят -2. В Волгограде заметнее всего похолодает в ночь на последний день октября – до нуля.  
Этот же день, кстати,  помимо дождей, ознаменуется еще и сильным западным и юго-западным ветрами. Синоптики обещают порывы до 15-20 метров в секунду. Вкупе с дождем будет некомфортно. 

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