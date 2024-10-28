Общество

В Волгограде обкатывают новые трамвайные пути на ул. Краснознаменской

Общество 28.10.2024 17:36
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28.10.2024 17:36


В Волгограде специалисты приступили к обкатке нового пути и проверке контактной сети на улице Краснознаменской. Как сообщили V102.RU в мэрии, после процедуры трамвайные маршруты возобновят свою работу.



- Обкатка как завершающий этап реконструкции стартовала после окончания основных работ на участке от остановки «Детский центр» до стрелочного перевода на улице Голубинской. Подрядчик выполнил демонтаж старой изношенной рельсошпальной решетки, подготовил щебеночно-песчаное основание и смонтировал новое полотно протяженностью порядка 1300 метров в однопутном исчислении. В настоящее время рабочие продолжают производить балластировку и выправку пути, - рассказали в администрации Волгограда. 

После возобновления движения трамваев на данном участке дороги подрядчик также уложит железобетонные плиты для снижения уровня вибрации и шума от рельсового транспорта, а также соединение рельс при помощи сварки. Они будут производиться в технологические окна и ночное время. 

Помимо реконструкции путей на участке проводится замена асфальта на проезжей части и тротуарах, а также обустройство парковочных карманов и благоустройство бульварной части. 

В 2015 году планируется продолжение реконструкции от улицы Голубинской до Волчанской. 

Видео: администрация Волгограда

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