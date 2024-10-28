Михаил Мурашко наградил главврача онкодиспансера из Волгограда

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение 2024» наградил победительницу федерального конкурса – главврача волгоградского онкодиспансера. Надежда Коваленко одержала победу в номинации «Лучший руководитель медицинской организации».
Всего в конкурсе свыше 30 номинаций. Торжественная церемония награждения победителей состоялась на площадке кластера «Ломоносов».
Надежда Коваленко приехала в регион из Ставропольского края. С 2012 по 2015 годы руководила онкодиспансером в Волжском, с 2016 года возглавляет Волгоградский областной онкологический диспансер.
Фото: администрация Волгоградской области