Из Волгограда на Эльтон 9 ноября отправится туристический поезд





Волгоградцев приглашают с 9 по 10 ноября в туристическую поездку по маршруту Волгоград – Эльтон. Как сообщает V102.RU, в рамках тура предусмотрено проживание в санатории, питание, комплекс SPA-процедур, а также экскурсионная программа на соленое озеро Эльтон.

- Со станции Волгоград-1 пригородный поезд отправится 9 ноября в 7:30 и прибудет на станцию Эльтон в 12:20. В обратный путь со станции Эльтон туристы отправятся 10 ноября в 16:35 и прибудут в Волгоград в 21:14. В пути следования предусмотрена остановка на станции Волжский, - уточнили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Для перевозки пассажиров будет задействован рельсовый автобус РА2, оснащённый системой климат-контроля, биотуалетами и столиками для приёма пищи. Поездка в оду сторону займет чуть больше 4 часов.