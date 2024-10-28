Общество

Рынок на Новороссийской: вспоминаем, каким он был и уже никогда не будет

Общество 28.10.2024 21:09
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28.10.2024 21:09


В Центральном районе Волгограда, на ул. Новороссийской, начался снос рынка, торговцы которого едва ли ни полвека одевали и кормили местных жителей. В мэрии утверждают, что своих мест после долгих переговоров лишились те из продавцов, кто нелегально занимал квадратные метры на общественной территории. Однако же, если постройки можно снести, память горожан стереть получится вряд ли – редакция ИА «Высота 102» без лишних слов предлагает вспомнить недавнее прошлое – когда на Новороссийской еще велась бойкая торговля. 

Представляем вашему вниманию фотокадры от сентября 2021 года, сделанные Геннадием Гуляевым.



На торговой площадке практически в самом центре Волгограда всегда можно было найти абсолютно все, что душе угодно. От вязанных заботливыми руками бабушек теплых жилетов до отшитых по ГОСТу семейных трусов. 


Здесь же торговали галошами, продавец которых частенько обсуждал житейские дела с торговцами фруктами и овощами.


Пройтись по Новороссийской в рабочий полдень до недавних пор предпочитали и офисные работницы, и пенсионеры. На узкой торговой улочке всегда можно было купить экологичных овощей с грядок знакомой бабушки, а может быть, и присмотреть пару нарядов для уютных семейных вечером.   



Сами торговцы сегодня признают, что с развитием маркетплейсов и магазинов шаговой доступности их скромный бизнес из года в год постепенно чахнул, однако завсегдатаи регулярно приходили за покупками к одним и тем же продавцам. 

Рынок на Новороссийской, безусловно, был частичкой того неперадного Волгограда, где до сих пор еще велись и бойкая торговля, и приятельские беседы.




Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU

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