Происшествия

Волгоградка за 3 млн рублей «спасла» свою сим-карту от блокировки

Происшествия 30.08.2024 14:10
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30.08.2024 14:10


Жительница Волгоградской области отдала почти 3 миллиона рублей аферистам, которые представились ей сотрудниками оператора сотовой связи, силовиками и банковскими работниками. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 35-летняя женщина доверилась незнакомцам, которые сообщили ей о необходимости продлить договор, иначе ее сим-карту заблокируют.

Ничего не подозревающая женщина продиктовала якобы оператору сотовой компании код из смс-сообщения, после чего пошли звонки от сотрудников правоохранительных органов и банка. Они сообщили ей об утечке персональных данных и убедили оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные» счета.

Кредитные средства и личные сбережения потерпевшая переводила мошенникам через банкоматы. После того, как деньги были отправлены, звонки прекратились. В настоящее время мошенников ищут.

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