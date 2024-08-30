Пекарне «Печка» грозит штраф до полумиллиона за отравление волжан

В Арбитражном суде Волгоградской области назначена дата первого заседания по административному делу в отношении ООО «Печка», которое стало известно после массового отравления жителей Волжского, сообщает V102.RU. В июле этого года постановлением Волжского горсуда деятельность пекарни приостановили на 90 суток.

Согласно картотеке арбитража, иск к обществу подан ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городе Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском районах Комаровой Е. В. Надзорный орган требует привлечь «Печку» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Юрлицу, допустившему нарушение, грозит ответственность в виде штрафа в размере от 300 до 600 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе Арбитражного суда, в обоснование иска указано, что управление РПН организовало выездную проверку для расследования случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Оказалось, что предприятием были нарушены требования Технического регламента Таможенного союз «О безопасности пищевой продукции». Уточняется, что в сэндвиче с ветчиной в несколько раз были превышены показатели по общей бактериальной обсемененности. Кроме того в исследуемой пробе обнаружен золотистый стафилококк. Указанные нарушения отражены в протоколе об административном правонарушении от 17 июля 2024 года.

Заседание назначено на 5 сентября 2024 года. К участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области.

Как ранее сообщалось, 28 июня Роспотребнадзор установил четыре случая заболевания острой кишечной инфекцией после употребления пищевых продуктов, приобретенных в пекарне-кондитерской на улице имени Харламова, 4а. В отношении юрлица был составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Выяснилось, что у отравившихся салатом из пекарни, выявили сальмонеллу.

Напомним, уголовное дело об отравлении волжан взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. По распространенной в Сети информации, еду с «сюрпризом», а конкретно салаты «Цезарь» горожане приобрели в пекарне «Печка». На больничной койке оказалась семья — две сестры и шестилетний ребенок, а позже в больницу доставили мужчину и женщину.

Фото: архив ИА «Высота 102»