Общество

Пекарне «Печка» грозит штраф до полумиллиона за отравление волжан

Общество 30.08.2024 10:56
0
30.08.2024 10:56


В Арбитражном суде Волгоградской области назначена дата первого заседания по административному делу в отношении ООО «Печка», которое стало известно после массового отравления жителей Волжского, сообщает V102.RU. В июле этого года постановлением Волжского горсуда деятельность пекарни приостановили на 90 суток.  

Согласно картотеке арбитража, иск к обществу подан ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городе Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском районах Комаровой Е. В. Надзорный орган требует привлечь «Печку» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Юрлицу, допустившему нарушение, грозит ответственность в виде штрафа в размере от 300 до 600 тысяч рублей. 

Как пояснили в пресс-службе Арбитражного суда, в обоснование иска указано, что управление РПН организовало выездную проверку для расследования случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Оказалось, что предприятием были нарушены требования Технического регламента Таможенного союз  «О безопасности пищевой продукции». Уточняется, что в сэндвиче с ветчиной в несколько раз были превышены показатели по общей бактериальной обсемененности. Кроме того в исследуемой пробе обнаружен золотистый стафилококк. Указанные нарушения отражены в протоколе об административном правонарушении от 17 июля 2024 года.

Заседание назначено на 5 сентября 2024 года. К участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области.

Как ранее сообщалось, 28 июня Роспотребнадзор установил четыре случая заболевания острой кишечной инфекцией после употребления пищевых продуктов, приобретенных в пекарне-кондитерской на улице имени Харламова, 4а. В отношении юрлица был составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Выяснилось, что у отравившихся салатом из пекарни, выявили сальмонеллу.

Напомним, уголовное дело об отравлении волжан взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. По распространенной в Сети информации, еду с «сюрпризом», а конкретно салаты «Цезарь» горожане приобрели в пекарне «Печка». На больничной койке оказалась семья — две сестры и шестилетний ребенок, а позже в больницу доставили мужчину и женщину.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.08.2024 12:18
Общество 30.08.2024 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 12:14
Общество 30.08.2024 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 11:48
Общество 30.08.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 10:45
Общество 30.08.2024 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 09:42
Общество 30.08.2024 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 09:38
Общество 30.08.2024 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2024 21:45
Общество 29.08.2024 21:45
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2024 19:51
Общество 29.08.2024 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2024 18:54
Общество 29.08.2024 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2024 18:25
Общество 29.08.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2024 17:57
Общество 29.08.2024 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2024 17:45
Общество 29.08.2024 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2024 16:23
Общество 29.08.2024 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2024 16:02
Общество 29.08.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2024 13:55
Общество 29.08.2024 13:55
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:18
Четкую границу проведут между Волгоградской и Саратовской областямиСмотреть фотографии
12:14
Приставы продолжают поиск похищенной отцом дочери. Волгоградец отвергает все обвиненияСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде 15-летний срок грозит мужчине, забившему насмерть собутыльникаСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде спасают возрожденный сталинский ампир в парке ГагаринаСмотреть фотографии
10:56
Пекарне «Печка» грозит штраф до полумиллиона за отравление волжанСмотреть фотографии
10:45
Под Волгоградом на фоне бунта в ИК-19 прошли антитеррористические ученияСмотреть фотографии
10:23
Не по-детски выгодно: Tele2 и ВТБ дают скидку 50% на «MiXX Вместе»Смотреть фотографии
09:42
В Волгоградской области пропал 64-летний мужчина в зеленом комбинезонеСмотреть фотографии
09:39
Влетела в чащу: под Волгоградом скончалась водитель опрокинувшейся легковушкиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Болельщиков «Ротора» 2 сентября развезут на двух электричкахСмотреть фотографии
08:49
Студент-террорист из Волгограда признался в симпатиях к УкраинеСмотреть фотографии
07:04
В Волжском ветеран боевых действий избил водителя автобусаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:45
В Волгоградской области подросток обгорел при взрыве смартфонаСмотреть фотографии
20:36
В Волгограде автобус № 25 смял забор при повороте у школыСмотреть фотографии
19:51
Волжанин наказал ИП рублем за неверную фамилию на надгробииСмотреть фотографии
18:57
В ДТП с перевертышем погиб житель Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:54
В Волгограде на День города отменят фейерверки и концерты звездСмотреть фотографии
18:25
Обновленная территория у «Победы» вошла в Волгоградский Городской паркСмотреть фотографии
18:01
Миссия выполнима? Власти Волгограда рассказали, когда запустят скоростной трамвайСмотреть фотографии
17:57
Сожгли 170 голов свиней: дым с жутким запахом накрыл поселок в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
ГУ МВД озвучило причину ДТП с КАМАЗом на волгоградской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:45
Эксперты озвучили прогнозы за неделю до сентябрьских выборовСмотреть фотографии
17:11
Под Волгоградом на трассе Р-22 «Каспий» КАМАЗ столкнулся с иномаркойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:56
Можно без опыта: крупнейшее предприятие Волгограда ищет сотрудниковСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде пенсионерка отсудила у мэрии 50 тыс. рублей за укус бродячей собакиСмотреть фотографии
16:18
В Волжском осудили мужчину, который порезал девушку за отказ от близостиСмотреть фотографии
16:02
Меры безопасности усилят в Волгоградской области в первую неделю сентябряСмотреть фотографии
15:27
МегаФон обнулит для туристов интернет в метро Москвы и ПетербургаСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде задержали 16-летнего угонщика двух «пятерок»Смотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области из-за музыкальной колонки загорелся фитнес-клубСмотреть фотографии
 