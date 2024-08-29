В Волгоградской области подросток обгорел при взрыве смартфона

В Нехаевском районе Волгоградской области 15-летний подросток попал в больницу с ожогами пальцев руки и бедра после взрыва смартфона, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Все произошло накануне в поселке Роднички. У парня в кармане брюк взорвался телефон китайского производства. Штаны загорелись, он принялся сбивать рукой пламя, — рассказал источник.

По информации от экстренных служб, несовершеннолетнего первоначально осмотрели в местной ЦРБ, но позже направили в медучреждение соседнего Урюпинского района.

Напомним, под Волгоградом обгоревшего в гараже подростка эвакуировала санавиация.

Фото: архив ИА «Высота 102»