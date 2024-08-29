К 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии особого режима приговорен ранее судимый житель Волгограда за серию краж из незапертых квартир. Об этом, как передает V102.RU, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Тракторозаводский районный суд признал подсудимого виновным по двум статьям УК РФ - ч. ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража, в том числе с незаконным проникновением в жилище) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище).

Согласно материалам дела, с декабря 2022 года по март 2023 года он ограбил 12 квартир, причинив ущерб потерпевшим на сумму более 240 тысяч рублей. Для этого он заходил в подъезды многоквартирных домов и пытался открыть двери. Вор грабил квартиры, которые хозяева забывали закрыть. Свою вину подсудимый полностью признал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.