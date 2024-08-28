В Волгограде с 30 августа закроют на модернизацию Большой звездный зал планетария, где с помощью проекторов на куполе демонстрирует движение Солнца, Луны, звезд и планет, передает V102.RU.

- В связи с заменой кресел Большой звездный зал будет закрыт в период с 30 августа по 19 сентября включительно, - сообщили в планетарии.

Волгоградский планетарий был открыт 19 сентября 1954 года на улице Гагарина. Он построен по проекту народного архитектора СССР В.Н. Симбирцева и архитектора М. А. Хомутова. Звездный зал вмещает 450 зрителей. Он оборудован куполообразным экраном и большим аппаратом «Планетарий», изготовленный оптической фирмой Carl Zeis в Йене специально для Сталинграда. На аппарате размещено 99 проекторов, с помощью которых одновременно можно увидеть более 6 тысяч звезд и планет.

Напомним, что о необходимости реконструкции и обновления Волгоградского планетария в 2020 году сообщил губернатор Андрей Бочаров. Тогда он поручил приступить к разработке технического задания, а затем и самого проекта реконструкции уникального комплекса. В январе 2022 года сообщалось, что проектная документация для реставрации Волгоградского планетария и комплексного благоустройства прилегающей территории получили положительное заключение историко-культурной экспертизы. Модернизация Большого звездного зала входит в перечень работ.