Ясные ночи грозят жителям Волгоградской области морозами до -28





Морозные ночи с понижением температуры до -28 градусов прогнозируют синоптики в Волгоградской области в ближайшие трое суток. По сообщению Волгоградского ЦГМС, столбики термометров опустятся до таких значений в северных районах при ясной погоде.

На протяжении трех дней, 23 – 25 января, в Волгоградской области ожидается снег, но небольшой. На дорогах сохраняется гололед – здесь нужно проявлять бдительность водителям, местами возможен в утренние часы туман.

– В отдельных северных районах в ночь на 23 января ожидается -18…-23 градуса, днем -6...-11º, в отдельных северных районах днем – до -16 градусов, – предупреждают специалисты. – В ночь на 24 января морозная погода сохранится: при прояснениях до -25 градусов, в отдельных южных районах – от -10 до -15 градусов.

В субботу днем по области ожидаются 20-градусные морозы. В южных районах будет чуть теплее – от -10 до -15 градусов.

До -28 градусов промерзнут северные районы Волгоградской области ночью 25 января. Днем в воскресенье ожидается по региону до -19 градусов.

Добавим, что в Волгограде будет сравнительно теплее – ночные температуры ожидаются не ниже -19 градусов, дневные – от -8 до -16 градусов.