Расписание поезда Волгоград1-Петров Вал изменится с 31 января





В Волгоградской области с 31 января изменится расписание пригородного поезда, курсирующего по маршруту Волгоград-1- Петров Вал. Как рассказали в Приволжской железной дороге, пригородный поезд №6809 будет отправляться со ст. Волгоград-1 в 7:20 ч. и прибывать на ст. Петров Вал в 10:44 ч. Время отправки и прибытия сместится на 4 минуты раньше, пояснили в компании перевозчика.



Фото ПривЖД Сегодня t.me

