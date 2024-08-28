Общество

В Волгограде изменят расписание дачного поезда

Общество 28.08.2024 08:06
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28.08.2024 08:06


В Волгоградской области с 4 сентября изменится расписание пригородного поезда сообщением Канальная – Волгоград-1. Он будет отправляться со станции Канальная по средам, субботам и воскресеньям в 15:50 (вместо 18:24), а прибывать на станцию Волгоград-1 в 17:12 (вместо 19:48). 
Об этом сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге. Поезд, который очень популярен у дачников,  будет следовать под номером №6206 (вместо №6204).
Фото Приволжской железной дороги

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