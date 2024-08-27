Утонувшим на Дону после падения из лодки оказался волгоградский волонтер СВО

Пропавшим после падения в воду с борта моторной лодки на реке Дон 38-летним жителем Волгоградской области, чье тело обнаружили накануне, оказался начальник штаба СКО «Калачевское-на-Дону» Юрий Корытин, сообщает V102.RU со ссылкой на собственные источники.

Атаманы и казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» принесли искренние соболезнования родным и близким Юрия Валерьевича. Представители казачьей молодежной организации «Донцы» в свою очередь, сообщив о трагической гибели Корытина, отметили, что «он был большим энтузиастом казачьего молодежного движения, много работал на благо Донской земли и казачества, был добрым и светлым человеком».

Наш земляк был известен также своей гуманитарной деятельностью. Он регулярно возил грузы нашим бойцам «за ленточку», готовил гумконвой в Курский регион. Прощанием с казаком прошло сегодня в Калаче-на-Дону по адресу: улица Революционная, 399.

Напомним, по сведениям собственного источника «Высоты 102», трагедия произошла 24 августа в станице Голубинской. К поискам привлекали водолазов и волонтеров, а в небо подняли три дрона.

Скриншот: видео ГТРК «Волгоград-ТРВ»