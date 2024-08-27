Общество

Утонувшим на Дону после падения из лодки оказался волгоградский волонтер СВО

Общество 27.08.2024 18:00
0
27.08.2024 18:00


Пропавшим после падения в воду с борта моторной лодки на реке Дон 38-летним жителем Волгоградской области, чье тело обнаружили накануне, оказался начальник штаба СКО «Калачевское-на-Дону» Юрий Корытин, сообщает V102.RU со ссылкой на собственные источники. 

Атаманы и казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» принесли искренние соболезнования родным и близким Юрия Валерьевича. Представители казачьей молодежной организации «Донцы» в свою очередь, сообщив о трагической гибели Корытина, отметили, что «он был большим энтузиастом казачьего молодежного движения, много работал на благо Донской земли и казачества, был добрым и светлым человеком».

Наш земляк был известен также своей гуманитарной деятельностью. Он регулярно возил грузы нашим бойцам «за ленточку», готовил гумконвой в Курский регион. Прощанием с казаком прошло сегодня в Калаче-на-Дону по адресу: улица Революционная, 399.

Напомним, по сведениям собственного источника «Высоты 102», трагедия произошла 24 августа в станице Голубинской. К поискам привлекали водолазов и  волонтеров, а в небо подняли три дрона. 

Скриншот: видео ГТРК «Волгоград-ТРВ»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.08.2024 18:49
Общество 27.08.2024 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2024 17:53
Общество 27.08.2024 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2024 17:18
Общество 27.08.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2024 16:51 Реклама
Общество 27.08.2024 16:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2024 16:37
Общество 27.08.2024 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2024 16:24
Общество 27.08.2024 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2024 15:43
Общество 27.08.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2024 15:36
Общество 27.08.2024 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2024 13:01
Общество 27.08.2024 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2024 12:34
Общество 27.08.2024 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2024 12:12
Общество 27.08.2024 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2024 11:52
Общество 27.08.2024 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2024 10:53
Общество 27.08.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2024 10:35
Общество 27.08.2024 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2024 10:35
Общество 27.08.2024 10:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:01
Реку Ахтуба в Волгоградской области углубят тремя земснарядамиСмотреть фотографии
20:28
СК в Волгограде начал проверку после массовой драки у ТЦ «Ворошиловский»Смотреть фотографии
20:01
РУСАДА поставило крест на карьере уличенной в допинге волгоградской фигуристкиСмотреть фотографии
19:32
В Волгограде эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
19:23
Вольную жизнь обеспечил 27 нелегалам из Узбекистана житель ВолгоградаСмотреть фотографии
18:49
В Камышине семье погибшего на СВО Николая Химича передали орден МужестваСмотреть фотографии
18:38
С корабля – на бал: у входов «Волгоград Арены» строят новую остановку для вагонов СТСмотреть фотографии
18:06
Бастрыкин ждет доклад о причинах массового мора рыбы в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Утонувшим на Дону после падения из лодки оказался волгоградский волонтер СВОСмотреть фотографии
17:53
Пахмутова высказалась о поощрении молодых дарований в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:18
Тревожные сирены включат в волгоградских школах в ходе учений по безопасностиСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде воришка отработает 300 часов за серию краж в продуктовых магазинахСмотреть фотографии
16:51
Особенности меню в школах Волгограда: что ждёт учеников в новом учебном годуСмотреть фотографии
16:50
Депутат предложил подумать о пластике для многодетных россиянокСмотреть фотографии
16:37
Пишите письма: в Волгограде тариф «Пересадочный» на месяц сломался в пользу оператораСмотреть фотографии
16:24
УФСИН опровергло притеснение мусульман в ИК-19 под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:01
Билайн запустил детские сим-карты с бесплатной защитой от спама и мошенниковСмотреть фотографии
15:43
Противостоявший ФСИН ауешник* попросился домой в судеСмотреть фотографии
15:36
Суд оценил в 400 тыс. рублей оторванную часть пальца у ребенка детсаду под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:54
Под Волгоградом женщину с шестью кошками изолировали после нападения бешеного котаСмотреть фотографии
14:36
Кабина фуры сгорела дотла на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
Под Волгоградом «Лада» с 19-летним водителем протаранила деревоСмотреть фотографии
13:01
Безалкогольное 2 сентября грядет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:52
Новую вспышку АЧС зафиксировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей от наезда электросамоката волгоградкиСмотреть фотографии
12:12
Волгоградские онкологи прокачают навыки благодаря центру обучения ВолгГМУСмотреть фотографии
12:10
НЛО увидели пилоты самолета рейса Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
11:52
«Заключил третий контракт»: на Украине погиб 38-летний доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде цены на новостройки в августе выросли на 2,8%Смотреть фотографии
11:12
Волгоградца отправили в колонию-поселение за кражу красной рыбы из магазинаСмотреть фотографии
 