УФСИН опровергло притеснение мусульман в ИК-19 под Волгоградом

Появившуюся в Telegram-канале «Кавказского узла»* публикацию, бросающую тень на колонию строгого режима № 19 в Суровикино, опровергли в УФСИН.

— Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области плохие условия содержания и устраивались провокации против осужденных мусульман, является фейковой, — заявили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Называющий себя правозащитником Игорь Нагавкин утверждает, что в ИК-19, где произошел вооруженный захват заложников, практикуются провокации против мусульман, а условия содержания можно назвать — «крайне плохими». По мнению общественника, все это могло привести к бунту.

Ранее УФСИН России выпустило уже три опровержения, касающиеся беспорядков в колонии, поощрении осужденных самогоном и массовом увольнении сотрудников из СИЗО № 1.

Напомним, вооруженный захват заложников в ИК-10 произошел в пятницу, 23 августа. Спецназ ликвидировал радикалов. В результате действий преступников погибли четверо сотрудников УФСИН. Губернатор Андрей Бочаров распорядился выделить по одному миллиону рублей семьям погибших. ФСИН России выступило с инициативой поощрить осужденных, не поддавшихся бунту.

Следствие устанавливает, как осужденные смогли собрать взрывное устройство на территории колонии. Также выдвигается версия о том, что радикалы напали на сотрудников ИК-19 во время досмотра заключенных.

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Фото: архив ИА «Высота 102»