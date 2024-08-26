Андрей Бочаров поручил выделить по 1 млн рублей семьям погибших сотрудников ИК-19





26 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл заседание оперативного штаба. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона дал ряд поручений по оказанию помощи семьям погибших во время нападения экстремистов на сотрудников ИК-19.

- В целях оказания поддержки семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области прошу профильные органы исполнительной власти провести необходимую работу по выделению семьям погибших сотрудников ФСИН материальной помощи в размере по 1 млн руб., - приводит слова Андрея Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

Напомним, 23 августа несколько заключённых, отбывающих наказание в колонии строгого режима №19, вблизи города Суровикино, совершили нападение на сотрудников ФСИН. В результате ЧП есть погибшие и раненные. Выжившие были взяты преступниками в заложники. Освобождать их пришлось правоохранительным органам.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области