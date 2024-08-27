ФСИН России поощрит осужденных ИК-19, не поддавшихся бунту радикалов





Федеральная служба исполнения наказания приняла решение поощрить осужденных ИК-19. Как сообщает ИА «Высота 102», отмечены будут отбывающие наказание, которые не поддались на уговоры радикалов и не поддержали бунт.

- Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, оказавших 23 августа 2024 года помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину, - рассказали журналистам в пресс-службе ФСИН России.

Награды должны найти адресатов до 1 сентября 2024 года. Руководству УФСИН России по Волгоградской области поручено представить во ФСИН России соответствующие предложения о формах поощрения.

Напомним, 23 августа несколько заключённых, отбывающих наказание в колонии строгого режима №19, вблизи города Суровикино, совершили нападение на сотрудников ФСИН. В результате ЧП есть погибшие и раненные. Выжившие были взяты преступниками в заложники. Освобождать их пришлось правоохранительным органам.