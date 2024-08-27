Пишите письма: в Волгограде тариф «Пересадочный» на месяц сломался в пользу оператора





В Волгограде пассажиры общественного транспорта начали массово жаловаться на сбои при оплате транспортной карты «Волна». Как сообщили V102.RU волгоградцы, при оплате картой по тарифу «Пересадочный» с волгоградцев списывается полная стоимость проезда вместо обещанных 11 рублей.

Как заявляют пассажиры, сбои начали все чаще и чаще повторяться еще в начале рабочей недели, 26 августа.

– Я всегда использую карту «пересадочного» тарифа, чтобы добраться до дачи на перекладных. Сегодня, когда я возвращалась домой, после пересадки на автобус до дома у меня почему-то списалось снова 27 рублей вместо 11 рублей. Я пенсионерка, даже такая разница в деньгах для меня существенна, – рассказала волгоградка Наталья Короткина.

Добравшись до дома, женщина сразу же обратилась в офис транспортной карты ООО «Сити транспорт Групп–Поволжье», но ответ оператора был неутешительным.

– Там мне сказали, что данная проблема связана со сбоями системы программного обеспечения, которая возникла из-за изменения тарифа. На мой вопрос о компенсации денежных средств мне ответили, что можно попробовать написать к ним на почту. Я посчитала такой ответ издевательством надо мной. Мне 66 лет, какая еще электронная почта? Как мне теперь вернуть мои деньги? – задается вопросом пенсионерка.

Корреспонденты информагентства также позвонили в офис компании, чтобы прояснить ситуацию. Там журналистам подтвердили информацию пенсионерки и также попросили написать на почту для возврата денежных средств. Однако, на вопрос о других способах возврата денежных средств, у оператора ответа не нашлось.

– Сбои в системе происходят в связи с изменением тарифов, которое было введено с 1 августа. Некорректная оплата может повторяться, ориентировочно, до 1 сентября. После программа снова заработает корректно. Если вы хотите обратиться по вопросу компенсации денежных средств, вы можете написать на нашу почту hello@vlg-tk.ru, - пояснили в организации.