Алексеевский районный суд Волгоградской области постановил выплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда ребенку, у которого шкафом оторвало фалангу пальца в детском саду. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, деньги взыскиваются с МБОУ Шарашенская СШ Алексеевского района, где и случилось это происшествие.

Согласно материалам дела, 4-летний мальчик пострадал в детском саду 9 января 2024 года. Вместе с братом он находился в помещении детской старшей группы воспитанников ОСП Шарашенский ДС - МБОУ «Шарашенская СШ» под присмотром воспитателя. Примерно в 16.30 браться залезли на шкаф, который не выдержал их веса и упал. В результате ребенок получил травму правой кисти. 4-летнего мальчика доставили в больницу, где ампутировали последнюю фалангу безымянного пальца правой кисти. Шкаф не был закреплен для устойчивости.

- Судом установлено, что ОСП Шарашенский ДС – МБОУ «Шарашенская СШ» оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя услуги, предназначенные для детей в возрасте до шести лет, что привело к получению ребенком вышеуказанной травмы, что существенно нарушило его право на обеспечение безопасности при оказании ему услуг по присмотру и уходу, а также нарушило право на здоровье малолетнего, что относится к охраняемым законом интересам общества и государства, - сообщили в суде.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что ранее по данному происшествию было возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего директора детского сада «Шарашенский» в Алексеевском районе Михаила Попова. Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Ему грозило до 6 лет лишения свободы. Однако до суда директор не дожил - от переживаний у него не выдержало сердце. Он скончался вскоре после возбуждения уголовного дела, которое было прекращено в связи с его смертью.