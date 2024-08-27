Особенности меню в школах Волгограда: что ждёт учеников в новом учебном году

Технологи компании «Виво» разработали для школьников новый ассортимент горячих блюд, буфетной продукции и полезных перекусов.

Главный критерий для обновления меню – мнение детей и родителей. Для этого в компании не только проводили соответствующие опросы и дегустации новинок, но и собирали обратную связь на ток-шоу «Горячее мнение» и других тематических мероприятиях.

— Наш основной приоритет при разработке меню за родительскую плату — это то, что блюда должны отличаться от стандартного льготного меню, и чтобы каждый ребёнок, который их будет есть, сказал: «Это очень вкусно, я такого ещё нигде не пробовал, — поделилась Ирина Троилина, технолог ООО «Виво Маркет».

В меню за родительскую плату входит три варианта рационов: полезные перекусы комбо-завтрак и комбо-обед, а также полноценные горячие ланчи.

Комбо-завтрак — это отличный рацион для начала дня. В 6-дневное меню к полюбившимся школьникам блинам добавили оладьи, а также полезный напиток, который будет наполнять ребят энергией с утра и насыщать их организм витаминами. Стоимость комбо-завтрака: 65 рублей.

Комбо-обед, который также составлен на 6 дней, включает в себя любимые детьми бургеры, сэндвичи и шаурму.

В этом сезоне технологи Виво заменили котлеты в бургерах на куриное филе и добавили два новых вида бургера с красной и желтой булочками. Для их приготовления используются только натуральные красители из свёклы и моркови. Хот-дог также «модернизировали», вместо сосиски положили люля-кебаб из куриного фарша. Теперь комбо-обед будет еще более сытным и полезным перекусом. Стоить такой рацион будет 95 рублей.

Основой меню за родительскую плату по-прежнему остаются ланчи. Как и в прошлом году, их три вида: за 65, 150 и 185 рублей. В отличие от комбо-завтраков и комбо-обедов, состав которых меняется каждую неделю, меню ланчей составляется на 12 дней, т.е. на две школьные недели вперёд.

В этом году ланчи будут ещё более богаты овощами. Появятся и блюда из рыбы, которые станут визуально интереснее и привлекательнее.

Среди новинок в категории ланчей стоит выделить: два новых супа («Морская говядина» из тунца и овощной «Калейдоскоп» на курином бульоне), рыбные палочки и зразы из картофеля с мясным фаршем, запеканку «Курочка по-деревенски», витаминизированный чай с ягодами и фруктами, новый гарнир (гречка с овощами «Мозаика»).

— В прошлом году мы сделали морковь любимым овощем школьников, в этом решили «подружить» детей с гречкой, — прокомментировала технолог ООО «Виво Маркет» Ирина Троилина, — мы добавили в новый гарнир из гречки «Мозаика» пассированные лук и морковь, а также консервированную кукурузу. Это добавило блюду яркость, сочность и убрало небольшую горечь, которую дает крупа. Уверена, ребята полюбят этот гарнир.

Обновлено и стандартное меню для учеников начальной школы и льготной категории детей. Оно будет запущено с 1 сентября во всех школах города. Большую роль в обновлении меню сыграла совместная работа администрации Волгограда, родителей, Ассоциации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» и оператора питания ООО «Виво Маркет»

При обновлении меню были учтены пожелания главных клиентов — школьников и их родителей. В 12-дневном рационе завтраков и обедов сократили количество блюд с рисом. Убрали нелюбимые детьми запеканки из макарон с яйцом и рисовую с творогом. Тефтели с рисом с ячневой кашей заменили на биточки нежные в соусе томатном и макароны, а котлеты рубленые из курицы с кашей пшеничной на вареники с картофелем и курицей со сливочным маслом.

Среди новинок в завтраках будет гречка по-купечески с куриным филе, молочная гречневая каша с маслом, а также два вида вареников — со сладким молочным соусом и с картофелем и сливочным маслом.

В обеды тоже включили гречку по-купечески с куриным филе, пельмени со сливочным маслом, жаркое по-деревенски и три вида подгарнировки: морковь с маслом, капуста квашеная и свёкла с маслом.

Новое меню разработано с учётом всех требований и рекомендаций по питанию детей школьного возраста. Оператор питания использует только качественные и натуральные продукты, чтобы обеспечить школьников здоровым и сбалансированным питанием.

Подробно с вариантами меню можно ознакомиться на сайте оператора питания «Виво».

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