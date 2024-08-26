УФСИН выступило с третьим опровержением после ЧП в ИК-19

Сегодня, напомним, пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области прокомментировала также опубликованную накануне в анонимных Telegram-каналах информацию о том, что в ИК-19, где 23 августа радикалы устроили резню, руководство учреждения позволяло заключённым изготавливать спиртные напитки.
Расследования 26.08.2024 19:37
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26.08.2024 19:37
Сегодня, напомним, пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области прокомментировала также опубликованную накануне в анонимных Telegram-каналах информацию о том, что в ИК-19, где 23 августа радикалы устроили резню, руководство учреждения позволяло заключённым изготавливать спиртные напитки.
С очередным опровержением выступила пресс-служба УФСИН по Волгоградской области. В ведомстве V102.RU сообщили следующее.- Распространяемая в сети интернет информация о том, что утром 23.08.2024 года в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области перед захватом заложников были беспорядки, не соответствует действительности, - говорится в сообщении.
Сегодня, напомним, пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области прокомментировала также опубликованную накануне в анонимных Telegram-каналах информацию о том, что в ИК-19, где 23 августа радикалы устроили резню, руководство учреждения позволяло заключённым изготавливать спиртные напитки.
- Информация о том, что в ИК-19 сотрудники учреждения поощряли осужденных самогоном и средствами мобильной связи, является фейковой, — подчеркнули в УФСИН России по Волгоградской области.
В ведомстве сегодня же, 26 августа, также назвали недостоверной распространяемую в ТГ информацию о массовом увольнении сотрудников СИЗО №1.
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