В Камышине семьям погибших бойцов СВО передали ордена Мужества





Сегодня, 26 августа, в Камышине Волгоградской области состоялась церемония передачи наград родственникам бойцов, погибших во время специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, в мероприятии приняли участие родственники военнослужащих, а также заместитель главы города Юрий Бачурин и военком Александр Люков.

- За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, ордена Мужества были переданы родным рядового Антона Иноземцева, ефрейтора Данилы Кузина и младшего сержанта Александра Родионова, - рассказали в администрации.

Фото: администрация Камышина