



Специалисты сообщили о результатах исследования проб воздуха, сделанных накануне в Калачевском районе Волгоградской области после пожара. Напомним, в ночь на 22 августа на район была совершена атака украинских БПЛА, в результате чего вблизи поселка Октябрьский произошел крупный пожар.

– Превышения предельно-допустимой концентрации в воздухе на территории жилой застройки Калачевского района, ближайшей к месту возгорания, не зафиксированы, – сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора. – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Волгоградской области» завершил лабораторные исследования. Концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе соответствует гигиеническим нормативам.

По данным МО РФ, в Волгоградской области в ночь на 22 августа силами ПВО уничтожено 13 беспилотников. Атака была совершена по объекту Минобороны.