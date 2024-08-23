В Волжском подростки вновь устроили заезд на капоте легкового автомобиля

В Волжском тяга молодых людей к острым ощущениям вновь едва не привела к кровавому ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне весёлая компания подростков решила прокатить своих спутниц на капоте легкового автомобиля. Нарушение ПДД девушки сами же зафиксировали на видео и опубликовали в социальных сетях.

Примечательно, что легкомысленным особам едва удалось избежать падения на асфальт. Волжанки лишь формально придерживались за капот, охотно снимая своё поведение на камеру, меняя позы и активно жестикулируя.





Видео вызвало большой резонанс в местных Telegram-каналах. Многие подписчики обратили внимание, что это не первый случай в Волжском, когда молодыми людьми нарушаются правила дорожного движения. Однако в этот раз работу правоохранительных органов может усложнить то, что шумная компания специально выбрала для своих похождений улицу на периферии городской черты, где отсутствуют видеокамеры.

Напомним, 12 августа в Волжском правоохранительные органы вычислили 18-летнего водителя, который также устроил для друзей экскурсию по ночному городу на капоте легкового автомобиля. Несколькими месяцами ранее, в мае 2024 года, за это же нарушение полицейские также задерживали легкомысленного лихача.

Фото и видео: Волгоград / t.me