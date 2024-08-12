В Волжском поймали водителя, который катал друзей на капоте

В городе Волжском Волгоградской области задержали водителя «ВАЗ-2106», который катал друзей на капоте. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, нарушителем оказался 18-летний местный житель. Его опасное вождение попало на камеры видеонаблюдения.





В полиции, куда его доставили для разбирательств, установлено, что у юного водителя нет прав, полиса ОСАГО, а машина не стоит на регистрационном учете.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Автомобиль «ВАЗ-2106» помещен на штрафстоянку.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области