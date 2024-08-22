Общество

В Волгограде сформирован новый состав Общественной палаты региона

Общество 22.08.2024 21:15
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22.08.2024 21:15


Сегодня, 22 августа, утвержден новый состав Общественной палаты Волгоградской области VIII созыва, который состоит из 30 человек, передает V102.RU.

По информации Волгоградской облдумы, последнюю треть состава открытым голосованием выбрали члены палаты, ранее утвержденные губернатором и регпарламентом.

Напомним, что трехлетний срок полномочий действующего – VII созыва – Общественной палаты истекает 10 сентября текущего года. В соответствии с законодательством, кандидатов выдвигают зарегистрированные на территории региона общественные объединения и некоммерческие организации. Треть состава утверждает губернатор, еще одну десятку - областная дума. Согласованные ими представители определяют состав последней трети Общественной палаты, что и было сделано сегодня.

В состав третьей десятки вошли:

- заместитель гендиректора по градостроительству ЗАО «Волгоградгражданпроект», Заслуженный архитектор РФ Александр Вязьмин;

- президент Нотариальной палаты Волгоградской области Наталья Гончарова;

- гендиректор ООО «ВолгаПромЭксперт» Сергей Жуков;

- член Адвокатской палаты Волгоградской области, председатель Волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», доцент кафедры юриспруденции Волжского филиала Волгоградского государственного университета Олег Коробов;

- замначальника отдела ГАУ Волгоградской области «Центр патриотической и поисковой работы «Авангард» Сергей Назаров;

- директор средней общеобразовательной школы «Ор Авнер» Елена Никитина;

- президент Союза «Торгово-промышленная палата Волгоградской области» Вадим Ткаченко;

- руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Марина Фатеева;

- директор Волгоградского областного геронтологического центра Андрей Харьков;

- гендиректор ООО «Специализированный застройщик «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов.

Фото: Волгоградской облдумы

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