Волгоградка погибла в опрокинувшейся в кювет легковушке

В Камышинском районе Волгоградской области ночью в кювет вылетела легковушка. Сообщается о погибшей.
— По предварительным данным, 22 августа в 00.43 на 20 километре дороги Камышин — Воднобуерачное 34-летняя водитель за рулем автомобиля LADA Granta потеряла управление и съехала в кювет с последующим опрокидыванием, — рассказал V102.RU начальник отдела ГАИ МО МВД России «Камышинский» Александр Остапенко.
Уточняется, в результате аварии женщина-водитель погибла на месте.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области