Общество

Жарившие шашлык волгоградцы подняли на ноги экстренные службы

Общество 19.08.2024 22:21
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19.08.2024 22:21

Сильное задымление в одной из квартир в девятиэтажном доме в Центральном районе Волгограда перепугало местных жителей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, оказалось, что хозяин квартиры на первом этаже в доме №18А по улице Дымченко просто решил пожарить шашлык. 

- Сильно повалил дым из двери и окон. Все перепугались и вызвали скорую, пожарных и полицию. Многие вышли из квартир и ожидали экстренные службы возле подъезда, - рассказал информагентству житель соседнего дома. 

Приехавшие полицейские смогли достучаться до нарушителей спокойствия и выяснили, что жители квартиры решили пожарить шашлык и, не рассчитав с порциями принятого алкоголя, уснули. Позже на место также прибыли пожарные, бригада скорой помощи, а также представители управляющей компании. К счастью, тушить возгорание не пришлось.

На хозяина квартиры был составлен протокол, а помещение было решено открыть для проветривания. В конечном итоге благодаря бдительным соседям удалось избежать трагедии. 

Фото: читатели V102.RU

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