В Котельниково Волгоградской области в многодетной семье погибла двухмесячная девочка, которую 27-летняя мать задушила во время кормления, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Все произошло накануне. Молодая мать решила покормить ребенка грудью, взяла девочку в кровать, где рядом спал ее сожитель, и вскоре уснула сама. Малышка задохнулась. Когда пара проснулась — грудничка уже было не спасти, — рассказал источник.

В СУ СКР по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов информагентства пояснили, что по данному факту организована процессуальная проверка.

Как стало известно корреспондентам «Высоты 102», семья ранее не попадала в поле зрения опеки и правоохранительных органов. Погибший ребенок был третьим в семье.

Напомним, стали известны подробности гибели 2-летней девочки в Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»