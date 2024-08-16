Происшествия

В Волгоградской области многодетная мать задушила грудничка во время кормления

Происшествия 16.08.2024 18:32
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16.08.2024 18:32

В Котельниково Волгоградской области в многодетной семье погибла двухмесячная девочка, которую 27-летняя мать задушила во время кормления, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— Все произошло накануне. Молодая мать решила покормить ребенка грудью, взяла девочку в кровать, где рядом спал ее сожитель, и вскоре уснула сама. Малышка задохнулась. Когда пара проснулась — грудничка уже было не спасти, — рассказал источник. 

В СУ СКР по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов информагентства пояснили, что по данному факту организована процессуальная проверка. 

Как стало известно корреспондентам «Высоты 102», семья ранее не попадала в поле зрения опеки и правоохранительных органов. Погибший ребенок был третьим в семье. 

Напомним, стали известны подробности гибели 2-летней девочки в Волгоградской области. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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