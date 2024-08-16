«Сколько потребуется»: Бочаров подтвердил намерение принять курян в Волгограде

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 16 августа, в ходе рабочего визита министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта подтвердил готовность властей принять эвакуируемых жителей приграничных территорий.

— Нужно сказать, что Волгоградская область оказывала и окажет всю необходимую помощь жителям приграничных территорий, оказавшимся в сложной жизненной ситуации — Курской области, если потребуется, то и другим регионам. И при необходимости готовы на территории Волгоградской области разместить столько людей, сколько потребуется, — заявил глава региона.

В ответном слове министр Старовойт, который ранее возглавлял Курский регион, поблагодарил волгоградцев за поддержку:

— Сегодня с Андреем Ивановичем Бочаровым мы начали свое общение с обсуждения того, что происходит в Курской области. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех жителей Волгограда, Волгоградской области, Андрея Ивановича и его команду за ту помощь, которая сегодня оказывается, — огромные слова благодарности. Эта помощь чувствуется в Курске, в Белгородской, в Брянской областях.

Бочаров еще раз подчеркнул, что Волгоградская область и дальше готова помогать тем, кто в этом нуждается, в том числе принять жителей пострадавших территорий.

Ранее глава Волгоградской области выразил от имени всех жителей региона глубокие соболезнования курянам, которые потеряли близких в результате масштабной провокации ВСУ и заявил о готовности оказать всю необходимую поддержку.

Напомним, что Роман Старовойт прибыл в город-герой для инспекции объектов дорожного строительства. Министр поддержал предложение Бочарова по расширению возможностей автобусных парков и оценил темпы возведения третьего пускового комплекса моста через Волгу.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»