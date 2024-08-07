Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о готовности оказать помощь жителям Курской области, передает V102.RU.

- Если потребуется, Волгоградская область готова оказать необходимую поддержку, в том числе направить специалистов самого разного профиля, — поручения связаться с коллегами из соответствующих министерств и ведомств уже даны. Волгоградская область с вами! - сообщил сегодня, 7 августа, глава региона в Telegram.

Андрей Бочаров выразил от имени всех волгоградцев глубокие соболезнования жителям Курской области, которые потеряли близких в результате масштабной провокацией ВСУ. Волгоградский губернатор пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.