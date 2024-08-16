Под Волгоградом фейковый директор школы ограбил 66-летнюю учительницу

66-летняя учительница в Волгоградской области стала жертвой мошенников, которые вели с ней переписку от имени директора школы. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, учительница начальных классов одной из школ в Новоаннинском районе откликнулась на сообщение в мессенджере, которое ей якобы прислал руководитель.

На самом деле мошенники создали фейковый аккаунт директора школы и написали педагогу. В сообщении была настоятельная просьба оказать содействие силовикам и сотрудникам Центробанка в установлении нечистых на руку сотрудников.

В ходе этой переписки аферисты убедили учительницу перевести 200 тысяч рублей на некий безопасный счет, что она и сделала, лишившись сбережений.

Возбуждено уголовное дело.