Обвиняется только один: суд допросил ключевого свидетеля по делу о покушении на бизнесмена Кадкина в Городище

В Городищенском районном суде Волгоградской области рассматривается уголовное дело о покушении на убийство предпринимателя Сергея Кадкина, которому, по версии следствия, неизвестный выстрелил в спину у подъезда в рабочем поселке Городище.

Правоохранительные органы никак не комментировали ни ход расследования, ни его окончание, а тем более передачу материалов в суд. Оказалось, что первое заседание состоялось еще в апреле 2024 года. А накануне, 15 августа, в процессе заслушали показания основного свидетеля.

Перед началом заседания адвокат обвиняемого Овсянникова Исмаилов Акиф Исмаил оглы в попытке помешать съемке, пытался схватить за руку одного из журналистов. Защитники подсудимых отказались общаться с прессой, впрочем, как и прибывшие позже родственники. Суд отказал корреспондентам в ведении фото- и видеосъемки с учетом мнения прокуратуры и обвиняемой стороны, которые категорически выступили против освещения хода судебного следствия в СМИ.

Корреспондентам «Высоты 102» удалось пообщаться лишь с адвокатом Сергея Кадкина, пояснившим в эксклюзивном комментарии, почему его доверитель не приходит в суд, и заявившим, что из дела «исчез» еще один стрелок.





— Была допрошена свидетель, которая была непосредственной очевидицей покушения на убийство. Она сказала, что в момент совершения преступления к подъезду подбегали два парня худощавого телосложения, одетых в черную одежду. На них были маски, полностью закрывающие голову. Сразу после того, как они подбежали к подъезду, раздались два хлопка, похожих на выстрелы. Она сказала, что звуки петард или выстрелы. Однако, согласно обвинению, которое рассматривается в данном суде, получается, что обстоятельства дела совсем иные. Несмотря на то, что свидетели давали эти показания на следствии и утверждали, что непосредственное участие в совершении покушения на жизнь Сергея Кадкина принимало два человека, а обвиняется только один. По версии обвинения, подошел один, также один проследовал к подъезду и один произвел два выстрела, — заявил Константин Шиповской.

Согласно картотеке суда, на скамье подсудимых оказались Виктор Овсянников и Михаил Ломакин. Первому вменяют ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), а также ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Второму подсудимому инкриминируют ч. 1 ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).

Как стало известно журналистам информагентства от собственных источников, первоначально Ломакину также вменялось покушение на убийство, но позже состав переквалифицировали, а фигуранта дела отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Основная свидетельница подробно рассказала суду, что происходило в день покушения на Сергея Кадкина в Городище. С ее слов, она со своими друзьями сидела на лавочке, где один из приятелей указал ей на двух человек в масках около подъезда.

— Когда они проходили мимо, я даже не обратила на них особого внимания. Просто обычные незнакомые люди. Они прошли и раздались два громких звука, а потом они убежали. Были в темной одежде и масках во все лицо. Мы с друзьями испугались и зашли в подъезд, а когда вышли — уже никого не было, — заявила девушка.





Судья задал вопрос, не смутило ли свидетеля то, что она заметила людей в черных масках:

— Правильно ли вас суд понял, что вы увидели людей в масках и не обратили на них внимания. Вы часто видите подобное?

— Да нет, не особо.

Прокурор выступила с ходатайством об оглашении ранее данных показаний, пояснив, что имеются противоречия в части того, каких именно лиц видела свидетель в день покушения и какие звуки слышала, помимо хлопков.

Из запротоколированных 4 августа 2023 года показаний следовало, что 18 июля 2023 года в 19.00 в Городище девушка встретилась со своими друзьями и примерно в 23.00 компания пришла к дому № 7а по проспекту Ленина, где расположилась у первого подъезда на скамейке.

— Затем она заметила, что во двор въехал автомобиль светлого цвета, марку и номер, которого не помнит, так как было темно. Спустя буквально пару минут увидела, как к подъезду дома № 7 направляется ее знакомая Кадкина вместе со своими родителями. Лично с ними она никогда не общалась. Ничего подозрительного в их поведении не заметила. Когда Кадкины подошли к подъезду, кто-то из ребят произнес фразу: «Что они идут в масках». После чего она посмотрела на участок местности вблизи дороги и увидела двух лиц в масках. При этом подумала, что они идут кого-то или поздравить, или напугать. Почему она так подумала, не знает. Не обратила внимания, было ли у них что-то в руках. Описать их внешность может следующим образом: на обоих парнях была темная одежда, какая именно уточнить не может, так как не помнит. Маски полностью закрывали лицо, были темного цвета. Так как указанные лица находились от нее на расстоянии примерно 50-100 метров, описать точно их рост не может. Телосложение было среднестатистическое, худощавое у обоих парней. Она увидела их в тот момент, когда они находились на углу дома № 7 за кустами и подходили к ближайшему подъезду. Затем она услышала два хлопка, которые были похожи на звук взорванных петард, и практически сразу услышала крик. Мужской или женский — уже не помнит. После этого они забежали с друзьями в подъезд того дома, где сидели, чтобы спрятаться, поскольку подумали, что стрельба может продолжиться. Однако после этого никаких выстрелов не было. Посидев в подъезде примерно 10-15 минут, они вышли и разошлись по домам, — зачитала гособвинитель.





Далее прокурор уточнила, что свидетель на следующий день узнала из Интернета, что на местного жителя в Городище было совершено покушение, и он находится в больнице. После чего поняла, что стала свидетелем именно этого происшествия.

— На вопрос следователя, знакомы ли ей подсудимые, а также Белоусов по прозвищу «Белый», сказала, что нет. На вопрос следователя, был ли кто-то еще вблизи места происшествия из очевидцев, сказала, что нет. Они были одни, как и в тот момент, когда появились парни в масках, — уточнила прокурор.

Свидетель подтвердила в суде данные ей ранее показания и отметила, что в момент опроса летом 2023 года лучше помнила детали произошедшего, чем сейчас. На вопрос адвоката Кадкина, похожи ли по телосложению подсудимые, которых она видит в зале заседания, на тех людей, кого она заметила в день покушения, свидетель пояснила, что не знает.

Также из Котельниковского районного суда по ВКС выступили два свидетеля, непосредственно контактировавшие с подсудимыми, которые впоследствии пустились в бега. Один из них, занимавшийся ремонтом и продажей телефонов смутно вспомнил, что летом прошлого года к нему пришли неизвестные молодые люди — «один повыше, другой пониже» — которые «купили самый дешевый сотовый и ушли».

Из-за возникших противоречий гособвинитель огласила показания данные свидетелем на этапе предварительного следствия, из которых стало ясно, что молодые люди после покупки сотового без сим-карты и документов, спросили, где можно снять в Котельниково квартиру. При этом они вели себя спокойно и практически не разговаривали.





Второй свидетель, подрабатывавший неофициально таксистом, рассказал в суде, что забрал по заказу от знакомого по имени Максим двух ранее неизвестных ему молодых людей из станицы Нагавской и отвез их в Котельниково в скупку. По его словам, пассажиры хотели купить новый телефон, так как старый был утоплен. При этом они пояснили, что гостят у тетки.

И в этом случае не обошлось без оглашения ранее данных свидетельств ввиду противоречий. Из протокола допроса от 23 июля 2023 года следовало, что таксист 20 июля прошлого года примерно в 10.15 забрал двоих неизвестных. При себе у молодых людей были два рюкзака темного цвета, а также пакет с кроссовками, который они положили в багажник.

Далее, согласно материалам, мужчина с темными волосами в ходе поездки пояснил таксисту, что они из районного поселка Городище и отправляются на работу в Рязань. При этом он спросил водителя, не знает ли тот человека по фамилии Кадкин, на что последний ответил отрицательно. В полдень они оказались в Котельниково. По дороге никуда не заезжали и нигде не останавливались. Вели себя спокойно и доброжелательно. Забрав свои вещи, отправились в скупку.

После оглашения показаний, на вопрос судьи, знакомился ли свидетель с протоколом допроса, последний пояснил, что даже не читал его.

Напомним, журналисты «Высоты 102» побывали на месте предполагаемого нападения на Сергея Кадкина, где пообщались с соседями и выяснили подробности событий вечера 18 июля. В результате нападения мужчина оказался в отделении реанимации и интенсивной терапии в стабильно тяжелом состоянии.

По сведениям собственного источника информагентства, пострадавший имел «вес» в определенных кругах и в одно время контактировал с Владимиром Кадиным, которого расстрелял киллер в августе 2011 года на открытой террасе ресторана «Фасоль» на улице Чуйкова в центре Волгограда.

Видео и коллаж: ИА «Высота 102»