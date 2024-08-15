В Волгограде усилят общественный транспорт в день матча «Ротора»

- С 21.00 до 22.00 троллейбусы маршрутов №№8а, 9 и 10а проследуют через остановку «Стадион «Волгоград Арена» в южном и северном направлениях с сокращенным интервалом.
- У остановки «Стадион «Волгоград Арена» по направлению в сторону «ЦПКиО» под накопление будут размещены два электробуса, которые по мере заполнения отправятся в сторону Кировского района.
- У остановки «Мамаев курган» по направлению в центр будут размещены три автобуса под номером №6, которые по мере заполнения отправятся в микрорайон «Жилгородок».
- У остановки «Мамаев курган» по направлению в сторону Краснооктябрьского района под накопление будут расставлены три автобуса под номером №0, которые отправятся по мере наполнения до ост.«Ул. Грамши» (по Первой продольной магистрали).
Общество 15.08.2024 18:43
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15.08.2024 18:43
В Волгограде общественный транспорт перейдет на особый режим работы после окончания матча «Ротора» и «Балтики», который состоится 16 августа в 19-30 ч. на «Волгоград Арене». Автобусы и электробусы будут расставлены на Первой продольной под накопление на ближайших к стадиону остановках.
Кроме этого, напомним, в этот день болельщиков развезут и две дополнительные электрички с конечными в Красноармейском районе и в Волжском.
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