В день матча «Ротора» и «Балтики» назначили две новые электрички

Общество 13.08.2024 15:55
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13.08.2024 15:55
Для удобства футбольных болельщиков в Волгограде на 16 августа после матча «Ротора» и «Балтики» назначены дополнительные рейсы городских электричек. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, электрички развезут волгоградцев в южные районы города и в Волжский.
№6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 в 22:10, с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) – в 22:18, прибытием на ст. Волжский в 23:01;
№6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправлением со ст. Краснооктябрьская в 22:04, с о.п. Мамаев Курган (нижняя платформа) – в 22:13, прибытием на ст. Шпалопропитка в 23:24.
При этом добраться до о.п. Мамаев Курган перед началом футбольного матча можно будет на двух пригородных поездах, которые отправятся со ст. Шпалопропитка (в 16:58) и о.п. Южная (в 17:21). Они прибудут на о.п. Мамаев Курган в 17:58 и 18:42, соответственно.
Напомним, 16 августа матч в Волгограде начнется в 19-30 ч.
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