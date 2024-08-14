Происшествия

Александра Бастрыкина заинтересовала банда подростков из Волжского

Происшествия 14.08.2024 21:06
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14.08.2024 21:06


14 августа в Волжском Волгоградской области следователи приступили к проверке фактов о многочисленных бесчинствах подростков. Как сообщает ИА «Высота 102», ход предварительного расследования поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

- В СМИ сообщается, что на протяжении длительного времени в городе Волжском Волгоградской области школьники нападают на детей, избивают, а также похищают имущество. Отмечается, что на замечания родителей пострадавших, которым в том числе потребовалась медицинская помощь, нарушители реагируют агрессивно, высказывают угрозы физической расправой. До настоящего времени мер к разрешению ситуации не принято, - рассказали журналистам в информационном центре СК России.

Отметим, в ближайшее время региональным следователям предстоит доложить в центральный аппарат о промежуточных результатах процессуальной проверки, а также мерах, предпринятых по её итогу.

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