Транспорт

На Третьей продольной в Водстрое временно изменится схема движения

Транспорт 14.08.2024 16:29
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14.08.2024 16:29


В поселке Водстрой Тракторозаводского района Волгограда с 15 августа временно изменится схема движения у путепровода через ж/д пути. Об этом V102.RU сообщили в облкомдортрансе.

- Схема изменится со стороны движения транспортных средств по направлению в Волгоград от съезда с автомобильной дороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» до п. Водстрой в связи с устройством дорожной одежды на второй половине подхода к путепроводу, - пояснили в профильном комитете.

Водителей просят на данном участке при движении руководствоваться информационными щитами и временными дорожными знаками.

Напомним, что развязка возводится над железнодорожным переездом около поселка Водстрой в Тракторозаводском районе Волгограда. Этот дорожный объект позволит разгрузить участок Третьей продольной, который станет частью международного коридора «Север – Юг», который пройдет через 11 стран. В настоящее время строительство путепровода на Водстрое находится в завершающей стадии. 

Фото из архива V102.RU

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