Общество

Врачи провели операцию 3-летнему Жене на собранные волгоградцами деньги

Общество 12.08.2024 13:22
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12.08.2024 13:22


В кратчайшие сроки жители Волгограда и области собрали необходимую для операции 3-летнему Жене Луканкину сумму в размере 55 тыс. рублей. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном отделении Детского фонда, в минувшую субботу ребенок получил хирургическое лечение. Процедура должна снизить скованность мышц, из-за которой мальчик не мог развиваться. 

Напомним, о проблеме семьи Луканкиных из Городищенского района ИА «Высота 102» рассказывало неоднократно. Жители Волгоградской области воспитывают двоих детей, при этом существовать вынуждены на одни лишь выплаты по инвалидности. Сумма в размере 55 тысяч рублей оказалась неподъемной для супругов, поэтому Детфонд объявил срочный сбор для Жени. 

Как рассказала Елена Луканкина, мама Жени, операция прошла успешно. Врач также отметил позитивную динамику в состоянии юного пациента за последний период.

– Вся наша семья выражает огромную благодарность сердечным людям за то, что не прошли мимо нас, – говорит Елена. – Спасибо СМИ, которые откликнулись и, конечно, Детскому фонду, его руководителю в регионе Ирине Анатольевне Соловьевой. Эта мощная поддержка помогает нам не опускать руки и усердно бороться за будущее сына.

Мама Жени перечисляет его последние достижения: ее сын наконец научился стоять на ногах и даже немного передвигаться с поддержкой взрослых. На следующих этапах мальчик, которого ждет новый курс реабилитации, продолжит учиться ходить.

Напомним, Луканкины последние два года находятся под опекой волгоградского отделения Детского фонда. Благодаря поддержке партнеров благотворительной организации и граждан для ребенка был приобретен вертикализатор. Также фонд оплачивал первый этап хирургического лечения мальчика. В 

В рамках программы «Помощь детям-инвалидам» Волгоградское региональное отделение Детского фонда в этом году продолжило закупать дорогостоящее оборудование. Несколько семей в Волгограде и районах области уже получили кресла-коляски, вертикализаторы, подъемники для ванны и другие технические устройства суммарной стоимостью в сотни тысяч рублей. По другой программе – «Мили доброты» – фонд оплачивает проезд семей до места лечения детей с серьезными заболеваниями.

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