Происшествия

Полиция разыскивает участников массовой потасовки в Волгограде

Происшествия 12.08.2024 11:10
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12.08.2024 11:10


Правоохранители проводят проверку по факту массовой драки, произошедшей накануне, 11 августа, в Дзержинском районе. О потасовке с участием мужчин и подростков расказали местные жители, передает V102.RU.
Инцидент произошел недалеко от дома №51 по ул. Симонова. Около десятка человек мутузили друг друга прямо на пешеходной дорожке. 
Местные жители связывают это происшествие с расположенной неподалеку пивнушкой, около которой частенько вспыхивают конфликты. 
В ГУ МВД по Волгоградской области V102.RU пояснили, что в настоящее время сотрудники устанавливают участников драки. 
- Вечером 11 августа в полицию Волгограда поступило сообщение о конфликте между неизвестными на улице Симонова в Дзержинском районе. На место были направлены наряды полиции, однако участники скрылись до прибытия сотрудников. Они устанавливаются, - пояснили в ведомстве. 

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