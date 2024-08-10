



Во Фролово Волгоградской области получила развитие ситуация со временной площадкой ТКО, постоянные ЧП с которой привлекли внимание председателя СК России Александра Бастрыкина. Как сообщает ИА «Высота 102», местные власти выступили с предложением вынести объекты за территорию города, однако инициативу не разделили в облкомприроды.

- В настоящий момент ведутся переговоры с региональным оператором при участии комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области о переносе площадки временного накопления на земельный участок площадью 10100 кв. метров, в районе дороги по направлению на х. Красные Липки во Фроловском муниципальном районе, - рассказали журналистам в городской администрации.

По информации мэрии Фролово, ранее площадка для временного накопления ТКО в окрестностях х. Красные Липки с 2018 года по 2023 год использовалась ООО «Ситиматик-Волгоград». Объект имеет асфальтовое покрытие и обваловку.

Однако в региональной администрации указывают на лукавство муниципалитета. По данным экспертов, твёрдое покрытие на предложенной к переносу площадке лишь частично асфальтировано и не имеет ограждения.

- В адрес комитета от администрации городского округа город Фролово снова поступило письмо с предложением о переносе действующей МПС на ранее использовавшийся земельный участок с кадастровым номером 34:32:100003:96. Однако предлагаемая площадка все еще не соответствует нормам СанПиН, поэтому в переносе было отказано, - подчеркнули в пресс-службе облкомприроды.

Своё решение сложившейся ситуации предложили в компании «ЭкоЦентр». По информации городских властей, организация обещала довести перевалочный пункт до ума, как только вступит в статус полноправного регионального оператора. Для этого специалисты уже запланировали установку защитного ограждения, препятствующего разлёту отходов и проникновению на территорию третьих лиц.

Напомним, месяц назад жители Фролово записали видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину. Они рассказали об экологических проблемах населённого пункта и попросили о помощи. 12 июля ситуация в городе была поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства, а местные следователи возбудили по факту сложившейся ситуации уголовное дело.

В свою очередь, ООО «ЭкоЦентр» также неоднократно обращал внимание правоохранительных органов на проблемы, мешающие работе перевалочной площадки для сбора ТКО. В частности, организация жаловалась на регулярные поджоги данной территории неизвестными.

Фото из архива ИА «Высота 102»