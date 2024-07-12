СК заинтересовался площадкой накопления ТКО во Фролово Волгоградской области





12 июля председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации с работой площадки для временного накопления ТКО во Фролово Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее местные жители записали видеообращение с призывом остановить загрязнение прилегающих к городу территорий.

- В сети Интернет размещено видеообращение к председателю СК России А.И. Бастрыкину о нарушении природоохранного законодательства в городе Фролово Волгоградской области. Сообщается, что региональный оператор ТКО организовал неподготовленную площадку для накопления мусора рядом с жилыми домами, - рассказали журналистам в пресс-службе СК России.

Ранее сегодня стало известно о том, что СУ СК России по Волгоградской области завершило процессуальную проверку по данной проблеме. Следователи обнаружили признаки правонарушений и возбудили уголовное дело. Подозреваемых в нем пока, впрочем, нет – по данным ИА «Высота 102», дело завели по факту нарушений.

Меж тем, как сообщили ИА «Высота 102» в компании «ЭкоЦентр» в ответ на редакционный запрос, площадка в городе Фролово, о которой идет речь в релизе СК России, досталась организации в таком состоянии в наследство от компании «Ситиматик-Волгоград».

- Площадка временного накопления во Фролово передана регоператору «ЭкоЦентр» 1 августа 2023 года в целях временного накопления твердых коммунальных отходов на основании соглашения с муниципальным учреждением «УЖК». Эта площадка внесена в территориальную схему и имеет вид разрешенного использования «для специальной деятельности». Под специальной деятельностью понимается «размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления». Отходы в рамках двухпоточной системы размещаются временно на ПВН, а далее транспортируются на лицензированные объекты, – рассказали журналистам в пресс-службе компании ООО «ЭкоЦентр».

Также представители недавно избранного регионального оператора подчеркнули, что в меру своих возможностей пытались остановить выжигание бытовых отходов на подведомственной им площадке:

- В июне 2024 года произошло возгорание ПВН, по данному факту регоператором направлено заявление о поджоге в полицию.

Редакция «Высоты 102» также попыталась прояснить ситуацию в администрации города Фролово. Однако на момент публикации получить соответствующий комментарий журналистам не удалось. Запрос направлен в мэрию Фролово.

Фото из архива ИА «Высота 102»