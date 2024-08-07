Здравоохранение 07.08.2024 12:17
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07.08.2024 12:17
В Волгоградской области по данным на 7 августа 2024 года зарегистрировано 3 случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Это не превышает среднемноголетний уровень, сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по региону. Два случая зарегистрировано среди жителей Волгограда, еще один - завозной из Астраханской области.
Напомним, природные очаги лихорадки Западного Нила выявлены более чем в 90 стран на территории Африки, Америки, Европы и Азии. Встречается это заболевание и в некоторых регионах нашей страны. В частности, один из природных очагов лихорадки расположен и в Волгоградской области.
Справка. Лихорадка Западного Нила – природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях (1–5 %) – с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич).
Заражения человека происходит при укусе крововососущих комаров, а также также аргасовых, иксодовых и гамазовых клещей во время посещения природы, рыбалки, выполнения профессиональной деятельности и пребывания на дачных участках, добавили в управлении РПН.
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