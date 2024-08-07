Общество

Среди пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Волгоградской области – 7 астраханцев

Общество 07.08.2024 11:06
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07.08.2024 11:06


Среди пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести в ДТП с автобусом «Астрахань-Москва», 7 жителей Астраханской области. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем ТГ. 
- Сегодня в районе 4 утра маршрутный автобус Астрахань – Москва столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, 20 пострадали, в том числе шесть детей – все на амбулаторном лечении. ДТП произошло на автодороге Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области. Пострадавшие были доставлены в Михайловскую центральную районную больницу, где получают всю необходимую медпомощь.  С комитетом по здравоохранению Волгоградской области на связи. Вопрос необходимости перевода пострадавших в стационары Астрахани решается. Поручил главе регионального министерства здравоохранения держать состояние земляков на личном контроле. Выражаю искренние соболезнования родным погибшего, - написал глава регионе.
Напомним, в аварии погиб 64-летний водитель автобуса, пострадали 15 человек, двое - тяжелых. Среди пострадавших - трое детей, но, к счастью, обошлось без серьезных травм. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, автобус выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовик Iveco.
СУ СК по Волгоградской области проводит проверку по факту ДТП, в том числе и на предмет соблюдения режима труда и отдыха водителей. Автобус Yutong принадлежал ИП Черниковой. Ее супруг утверждает, что водители были опытными, а буквально за 15 минут до трагедии они завтракали в придорожном кафе и были в порядке. 

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