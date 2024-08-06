Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Волгоградской области

В Волгоградской области оранжевый уровень погодной опасности продлен до 11 ч. 7 августа. Как сообщает V102.RU, предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в регионе, которые могут привести к стихийным бедствиям и ущербу, распространил Гидрометцентр.

В ближайшие сутки в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, град, ночью и утром местами туман, а также грозы и усиление ветра до 20-25 м/с. Непогода продержится до 11 ч. 7 августа. При этом в отдельных северо-западных и северо-восточных районах Волгоградской области сохраняется почвенная засуха под пропашными культурами.

Ранее, напомним, Волгоградский гидрометцентр предупреждал о шторме, который будет бушевать в регионе два дня.