На Волгоград обрушился обещанный шторм с проливным дождем

На Волгоград все-таки обрушилась сегодня, 5 августа, обещанная синоптиками непогода. Очевидцы сообщают о резких порывах ветра и проливнем дожде.

— Весь день ждали дождь, пока сидели в офисе, тучи только собирались. Как вышли домой, так и полило, как из ведра, — рассказали V102.RU промокшие очевидцы. — По Центральному району хорошо идет. Надеемся, что и в других районах сегодня можно будет спать с открытым окном и без сплита.

Напомним, в ГУ МЧС предупредили, что непогода продержится в Волгограде и области в течение двух суток.

Фото: архив ИА «Высота 102»